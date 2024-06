Movilizarse desde el norte de la capital hacia el centro o sur continúa siendo un dolor de cabeza para cerca de 2 millones de peruanos de esta zona de Lima, quienes deben seguir viajando cuál sardinas en buses del Metropolitano.



Y es que el tramo norte de este servicio, que debió haber concluido hace 4 años, todavía no se encuentra operativo en su totalidad. Una caótica realidad por la que el alcalde de Lima se pronunció el último lunes y señaló que el "proyecto está entregado y hemos quedado en una marcha blanca, con lo cual ya en 30 días tiene que estar operando", dijo.



RETRASO EN LA ENTREGA DE OBRA



Para el gerente general de Emape, Carlos Peña, el retraso en la entrega de las 13 estaciones restantes se debería a que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) hasta la fecha continúa dilatando la aprobación de la obra que no solo ha supuesto el gasto de 500 millones de dólares para su construcción sino el gasto adicional de 13 millones más por mantenimiento.



Pero la demora de la ATU en darle el visto bueno a esta obra no solo se debería a una falta de interconexión de semáforos que ha sido descartada por Emape, sino también porque algunas partes de la vía del Metropolitano cuenta con solo un carril que ante el desperfecto de alguna unidad podría terminar bloqueando el servicio por completo.



En tanto, la ATU debería cuanto antes aprobar la obra para que entre de una vez por todas en vigencia el contrato firmado entre esta entidad y las concesionarias del Metropolitano hace más de 14 años para al fin contar con unidades modernas.

