La presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, se encuentra a favor de que se realicen pruebas integrales en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.



De acuerdo a la titular de la entidad, se han realizado algunas pruebas individuales de cada parte de la infraestructura, pero no una prueba general simulando cuando esté en operación todos los equipos.



"Nosotros consideramos importante tener estas pruebas porque la esencia de los equipos e infraestructura es que funcionen adecuadamente no que esté estática. Han habido pruebas individuales de cada equipo, pero no una prueba general que simule cómo va a ser el día 29 cuando todo esté en operación", dijo en entrevista con 24 Horas Mediodía.



¿Prórroga sobre inicio de operaciones



Sobre una eventual prórroga de la fecha para el inicio de operaciones de la terminal aérea señaló: "Nosotros como Ositrán tendríamos que hacer informe de lo que veamos que sucede estos días y ponerlo en conocimiento de LAP y el Ministerio de Transportes para que decidan si prefieren mantener o cambiar la fecha".



De otro lado, Zambrano señaló que cada equipo debe estar liberado como si fuera el día de la inauguración y a partir de allí echar a funcionar los equipos para corroborar que todo se encuentre adecuadamente.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 07/01/2025



