Premier Eduardo Arana clausura la XVII Expoalimentaria 2025
El premier Eduardo Arana clausuró la XVII Expoalimentaria 2025 reafirmando el compromiso del Gobierno con la internacionalización del agro peruano.
La feria internacional reunió a productores y compradores de más de 70 países, promoviendo nuevos mercados y resaltando la calidad de los productos nacionales. El titular de la PCM anunció además 25 proyectos de irrigación que ampliarán en un millón de hectáreas la frontera agrícola en 15 regiones.
