3I/ATLAS: el visitante interestelar que intriga a la ciencia "Hora Contacto" EN VIVO
Desde siempre levantamos la mirada al cielo preguntándonos si estamos solos en el universo. Cada cierto tiempo, el cosmos nos envía señales que sacuden nuestras certezas. Hoy, esa señal tiene nombre: 3I/ATLAS, un objeto que viene de más allá de nuestro sistema solar, viaja a velocidades vertiginosas y podría ser más antiguo que la Tierra misma.
¿Un cometa extraño? ¿Un fragmento de otro sistema planetario? ¿O evidencia de una inteligencia que nos observa?
Un equipo de "Hora contacto" explora este enigma cósmico junto al astrofísico Rafael Carlos, con reportajes, imágenes de la NASA y teorías que ponen en jaque lo que creemos saber sobre el espacio.
Exploramos:
Qué es y cómo fue detectado el 3I/ATLAS
Su química inusual: dióxido de carbono en exceso y casi nada de agua
Un posible origen en el disco grueso de la Vía Láctea
¿Más viejo que el Sol? Las edades que inquietan a la ciencia
Hipótesis de Abraham "Avi" Loeb : ¿cometa natural o tecnología alienígena?
Lo que revelarán las próximas observaciones del James Webb, Hubble y otros telescopios
Conexión ancestral: cómo los incas leían a los visitantes celestes
Domingo 11:00 p. m.
En vivo por TVPerú y YouTube TVPerú Noticias EN VIVO
El 3I/ATLAS viaja ahora entre las estrellas. Su paso fugaz podría darnos respuestas o abrir preguntas aún más grandes. HoraContacto TVPerúNoticias 3IATLAS VisitanteInterestelar Astronomía RafaelCarlos Oumuamua MisteriosDelEspacio
CienciaYEnigma
