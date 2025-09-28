GRABADO el 28-09-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 28 de setiembre del 2025

EnVivo Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasTarde.



¡Suscríbete para más contenido exclusivo!



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 28 de setiembre del 2025.

Ascenso y caída del Monstruo, delincuente más buscado de Perú "Aliados por la seguridad" EN VIVO.

3I/ATLAS: el visitante interestelar que intriga a la ciencia "Hora Contacto" EN VIVO.

Programa Puentes de Fe, hoy domingo 28 de setiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, domingo 28 de setiembre del 2025.

Retiro AFP: SBS publica procedimiento operativo para retiro de hasta 21 400 soles.

Policía implementa nuevo sistema de videovigilancia con IA y reconocimiento facial.

Presidenta Dina Boluarte posicionó al Perú en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bypass en Villa El Salvador amanece inundado tras llovizna registrada en la madrugada.

¡Animes en cartelera peruana! ¿Se perdió la magia de los preestrenos? .

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición Matinal, hoy domingo 28 de setiembre del 2025.

Donald Trump pide a la Corte Suprema que decida si puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

PNP captura a banda que quemaba vehículos de propietarios que se negaban a pagar cupos.

Golpe al narcotráfico en Oyón: PNP incauta plantones de marihuana.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, sábado 27 de setiembre del 2025.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.