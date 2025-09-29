GRABADO el 29-09-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 29 de setiembre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 29 de setiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 29 de setiembre del 2025.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 29 de setiembre del 2025.

Estados Unidos: dos muertos y varios heridos tras tiroteo e incendio en una iglesia mormona.

INPE: cadena perpetua a delitos como extorsión y secuestro contribuye a frenar la criminalidad.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 29 de setiembre del 2025.

Alpinista muere al caer de una montaña por intentar tomar una foto.

3I/ATLAS: el visitante interestelar que intriga a la ciencia "Hora Contacto" EN VIVO.

Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 28 de setiembre.

Milagros y Jhilson: talento becado que rompe barreras.

EE. UU. revoca visa a Gustavo Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes.

Ascenso y caída del Monstruo, delincuente más buscado de Perú "Aliados por la seguridad" EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 28 de setiembre del 2025.

¿Desde cuándo se podrá solicitar? SBS aprueba procedimiento para retiro AFP.

Familiares y amigos acuden a velorio de Camucha Negrete.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.