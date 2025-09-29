GRABADO el 29-09-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 29 de setiembre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 29 de setiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 29 de setiembre del 2025.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 29 de setiembre del 2025.

Estados Unidos: dos muertos y varios heridos tras tiroteo e incendio en una iglesia mormona.

INPE: cadena perpetua a delitos como extorsión y secuestro contribuye a frenar la criminalidad.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 29 de setiembre del 2025.

Alpinista muere al caer de una montaña por intentar tomar una foto.

3I/ATLAS: el visitante interestelar que intriga a la ciencia "Hora Contacto" EN VIVO.

Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 28 de setiembre.

Milagros y Jhilson: talento becado que rompe barreras.

EE. UU. revoca visa a Gustavo Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes.

Ascenso y caída del Monstruo, delincuente más buscado de Perú "Aliados por la seguridad" EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 28 de setiembre del 2025.

¿Desde cuándo se podrá solicitar? SBS aprueba procedimiento para retiro AFP.

Familiares y amigos acuden a velorio de Camucha Negrete.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 29 de setiembre del 2025

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 29 de setiembre del 2025

video

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 29 de setiembre del 2025

video

Estados Unidos: dos muertos y varios heridos tras tiroteo e incendio en una iglesia mormona

video

INPE: cadena perpetua a delitos como extorsión y secuestro contribuye a frenar la criminalidad

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 29 de setiembre del 2025

video

Alpinista muere al caer de una montaña por intentar tomar una foto

video

3I/ATLAS: el visitante interestelar que intriga a la ciencia "Hora Contacto" EN VIVO

video

Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 28 de setiembre

video

Milagros y Jhilson: talento becado que rompe barreras

video

EE. UU. revoca visa a Gustavo Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes

video

Ascenso y caída del Monstruo, delincuente más buscado de Perú "Aliados por la seguridad" EN VIVO

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 28 de setiembre del 2025

video

¿Desde cuándo se podrá solicitar? SBS aprueba procedimiento para retiro AFP

video

Familiares y amigos acuden a velorio de Camucha Negrete

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 30 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.50
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo