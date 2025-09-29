TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 29 de setiembre del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 29 de setiembre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 29 de setiembre del 2025.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 29 de setiembre del 2025.
Estados Unidos: dos muertos y varios heridos tras tiroteo e incendio en una iglesia mormona.
INPE: cadena perpetua a delitos como extorsión y secuestro contribuye a frenar la criminalidad.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 29 de setiembre del 2025.
Alpinista muere al caer de una montaña por intentar tomar una foto.
3I/ATLAS: el visitante interestelar que intriga a la ciencia "Hora Contacto" EN VIVO.
Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 28 de setiembre.
Milagros y Jhilson: talento becado que rompe barreras.
EE. UU. revoca visa a Gustavo Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes.
Ascenso y caída del Monstruo, delincuente más buscado de Perú "Aliados por la seguridad" EN VIVO.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 28 de setiembre del 2025.
¿Desde cuándo se podrá solicitar? SBS aprueba procedimiento para retiro AFP.
Familiares y amigos acuden a velorio de Camucha Negrete.
Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.