Familiares y amigos acuden a velorio de Camucha Negrete
No había un solo día en que no nos riéramos en el programa, porque ella era como una campanita, un cascabel, recordó Mirtha Vergara al despedir a su amiga y compañera Camucha Negrete.
Familiares, amigos, colegas y admiradores acudieron al velatorio en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores, para darle el último adiós a la querida actriz y conductora, quien falleció a los 80 años.
