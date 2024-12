En Trujillo, la botica Luz Farma fue atacada por tercera vez por delincuentes, quienes exigieron el pago de 30 mil soles a cambio de no realizar más actos violentos. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento exacto en que un sujeto encapuchado se acercó al local y, al asegurarse de que no había testigos, dejó un artefacto explosivo cerca de la puerta.



Segundos después, el explosivo detonó, generando una gran nube de polvo y destruyendo la parte inferior del portón de metal del establecimiento. El impacto dejó daños significativos en la estructura, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas. Este acto de violencia forma parte de una serie de ataques previos contra el mismo local, lo que ha generado preocupación en la comunidad.



La policía de Trujillo investiga el caso, mientras que los propietarios de la botica denuncian que los delincuentes han intensificado las amenazas. Las autoridades están trabajando para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de los comercios en la zona.

