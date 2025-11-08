Piura CUATRO CRÍAS DE PUMA SON HALLADAS EN SULLANA
Trabajadores de los campos de caña brava, en el sector Montelima del distrito de Ignacio Escudero, encontraron cuatro crías de puma mientras realizaban sus labores.
El hecho ha generado preocupación en la zona por la presencia de fauna silvestre cerca de zonas agrícolas.
