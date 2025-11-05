GRABADO el 05-11-2025

EnVivo PUNTO DE QUIEBRE 4 NOVIEMBRE 2025

EnVivo PUNTO DE QUIEBRE 4 NOVIEMBRE 2025

Síguenos en:

Canal 31 señal abierta
Canal 15.1 en TDT
Claro TV canal 30
App Bitel TV 360
tvcosmos.pe
de 90 cableras a nivel nacional

LaVozDelNortePeruano

Desde Cosmos Televisión

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 05 DE NOV. 2025.

Ronderos azotan al alcalde de Ayabaca por incumplir su promesa.

Investigan a presuntos marcas tras robo de 20 mi soles a empresario.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 05 DE NOV. 2025.

Chofer de bus es asesinado cuando transportaba personal.

Capturan a colombiano que sería el autor del crimen de joven en la Av. Huamán.

Fiscal y abogado se agarran a botellazos presuntamente por una mujer.

EnVivo COSMOS NOTICIAS MATINAL 05 DE NOV. 2025.

EnVivo PUNTO DE QUIEBRE 4 NOVIEMBRE 2025.

Roban 80 mil dólares a empresario en Víctor Larco..

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 4 NOVIEMBRE 2025.

Sujeto es condenado a 26 años de cárcel por explotación sexual.

"Marcas" roban 80 mil dólares a empresario de Trujillo.

SEPULTAN A VIGILANTE ASESINADO EN PUERTO MALABRIGO.

Expolicía trujillano sería el sospechoso de triple crimen.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Televisión

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 05 DE NOV. 2025

video

Ronderos azotan al alcalde de Ayabaca por incumplir su promesa

video

Investigan a presuntos marcas tras robo de 20 mi soles a empresario

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 05 DE NOV. 2025

video

Chofer de bus es asesinado cuando transportaba personal

video

Capturan a colombiano que sería el autor del crimen de joven en la Av. Huamán

video

Fiscal y abogado se agarran a botellazos presuntamente por una mujer

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS MATINAL 05 DE NOV. 2025

video

EnVivo PUNTO DE QUIEBRE 4 NOVIEMBRE 2025

video

Roban 80 mil dólares a empresario en Víctor Larco.

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 4 NOVIEMBRE 2025

video

Sujeto es condenado a 26 años de cárcel por explotación sexual

video

"Marcas" roban 80 mil dólares a empresario de Trujillo

video

SEPULTAN A VIGILANTE ASESINADO EN PUERTO MALABRIGO

video

Expolicía trujillano sería el sospechoso de triple crimen

Todos los videos desde Cosmos Televisión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día Internacional de la Radiología

Día Internacional de la Radiología

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Día Mundial del Urbanismo

Día Mundial del Urbanismo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 08 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo