GRABADO el 06-11-2025

Capturan a colombiano que sería el autor del crimen de joven en la Av. Huamán

Piura CUATRO CRÍAS DE PUMA SON HALLADAS EN SULLANA.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 05 DE NOV. 2025.

Ronderos azotan al alcalde de Ayabaca por incumplir su promesa.

Investigan a presuntos marcas tras robo de 20 mi soles a empresario.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 05 DE NOV. 2025.

Chofer de bus es asesinado cuando transportaba personal.

Capturan a colombiano que sería el autor del crimen de joven en la Av. Huamán.

Fiscal y abogado se agarran a botellazos presuntamente por una mujer.

EnVivo COSMOS NOTICIAS MATINAL 05 DE NOV. 2025.

EnVivo PUNTO DE QUIEBRE 4 NOVIEMBRE 2025.

Roban 80 mil dólares a empresario en Víctor Larco..

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 4 NOVIEMBRE 2025.

Sujeto es condenado a 26 años de cárcel por explotación sexual.

"Marcas" roban 80 mil dólares a empresario de Trujillo.

SEPULTAN A VIGILANTE ASESINADO EN PUERTO MALABRIGO.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día del Exportador

Día del Exportador

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Festival de la Salchicha Huachana

Festival de la Salchicha Huachana

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

