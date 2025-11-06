GRABADO el 06-11-2025

Chofer de bus es asesinado cuando transportaba personal

Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Televisión

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 05 DE NOV. 2025.

Ronderos azotan al alcalde de Ayabaca por incumplir su promesa.

Investigan a presuntos marcas tras robo de 20 mi soles a empresario.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 05 DE NOV. 2025.

Chofer de bus es asesinado cuando transportaba personal.

Capturan a colombiano que sería el autor del crimen de joven en la Av. Huamán.

Fiscal y abogado se agarran a botellazos presuntamente por una mujer.

EnVivo COSMOS NOTICIAS MATINAL 05 DE NOV. 2025.

EnVivo PUNTO DE QUIEBRE 4 NOVIEMBRE 2025.

Roban 80 mil dólares a empresario en Víctor Larco..

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 4 NOVIEMBRE 2025.

Sujeto es condenado a 26 años de cárcel por explotación sexual.

"Marcas" roban 80 mil dólares a empresario de Trujillo.

SEPULTAN A VIGILANTE ASESINADO EN PUERTO MALABRIGO.

Expolicía trujillano sería el sospechoso de triple crimen.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Televisión

Todos los videos desde Cosmos Televisión en Youtube.