Enzo Danilo Quispe Chota, un ciudadano peruano, deberá cumplir nueve meses de prisión preventiva en el penal de Tacna, acusado de tráfico ilícito de drogas. La policía de Brasil activó una orden de captura internacional en su contra y solicitó su extradición. Sin embargo, Quispe asegura ser víctima de una suplantación de identidad por parte de un narcotraficante brasileño.



Durante la audiencia, Quispe declaró: "Voy a demostrar mi inocencia. Yo no soy esa persona. Nunca he viajado a Brasil ni Colombia y las fechas no coinciden con mi historial laboral en Tacna". Su abogado, Rolando Prado, respaldó esta versión al informar que los movimientos migratorios del acusado no corresponden a su ubicación real, ya que en esos periodos trabajaba en la municipalidad de Tacna.



Por su parte, la esposa de Quispe confía en que la justicia peruana demuestre su inocencia: "Mi esposo nunca ha hecho esos viajes, es inocente. No tuvo tiempo de presentar los documentos necesarios".



APELARÁN MEDIDA



El abogado defensor planea apelar la medida en los próximos días, mientras la familia espera que las pruebas presentadas sean suficientes para revertir la decisión judicial y evitar una posible extradición.

