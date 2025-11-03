GRABADO el 03-11-2025

Comisión de Ética aprueba denuncia de oficio contra Lucinda Vásquez por caso cortauñas

Después de una semana donde un programa dominical reveló una fotografía donde se observa a un extrabajador del despacho de Lucinda Vásquez, la Comisión de Ética del Congreso, aprobó con 7 votos a favor la denuncia de oficio presentada contra la legisladora.



SANCIÓN QUE ENFRENTARÍA LA PARLAMENTARIA



Según el Reglamento del Parlamento, Vásquez Vela habría infringido en una supuesta falta ética, por lo que podría ser sancionada por un periodo de 120 días. Durante ese tiempo, no podrá cobrar su salario de parlamentaria.



Con el propósito de que se indaguen los hechos hasta que se pueda conocer la verdad, Lucinda Vásquez hizo un llamado a las autoridades competentes y les recordó que este suceso pasó el año pasado.



Cabe mencionar que, el exasesor que fue captado cortándole las uñas a la congresista reveló que su acción lo hizo con la finalidad de apoyar a la legisladora, ya que, es una paciente oncológica, lo que imposibilita que realice algunas actividades con normalidad.





