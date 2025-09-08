GRABADO el 08-09-2025

Cubas: "Quieren hacer creer que el Ministerio Público es responsable de la crisis de inseguridad"

En entrevista con Exitosa, el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, indicó que hay una campaña "maliciosa" contra el Ministerio Público por parte de Juan José Santiváñez, con el fin de responsabilizarlos de la crisis de inseguridad que vive el país.



