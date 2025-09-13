GRABADO el 13-09-2025

Chiclayo: Cinco mil pacientes a la espera de una resonancia en EsSalud Lambayeque

Desde hace dos años, el resonador magnético del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo no funciona. El ingeniero Enrique Carrasco Zurita, analista informático del nosocomio, informó que hay más de cinco mil pacientes a la espera para realizarse este tipo de diagnóstico.



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú Chiclayo Hospital Lambayeque

