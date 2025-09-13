GRABADO el 13-09-2025

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 13/09/25

Hoy en "Los Exitosos de Exitosa"

Lilia Doris Odias: "No vamos a permitir que el sistema siga perpetuándose".

Guido Pennano: "Afiliados buscan mejores condiciones en los fondos mutuos".

Wildar Lozano: "Es indignante lo que se plantea para los trabajadores independientes",.

Magistrado del TC se pronunció sobre audios atribuidos a Santiváñez.

San Borja: Tres obreros pierden la vida tras derrumbe en obra de construcción.

Jorge Valdéz: "Para EE.UU. los trenes no son viables por su antigüedad".

Arequipa: Padre e hijo integraban una banda de robacasas.

ALIANZA LIMA - GARCILASO EN VIVO RIMENSES SE MANTIENEN EN LA PUNTA DEL CLAUSURA.

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 13/09/25.

EXITOSA DEPORTES con ÓSCAR PAZ, JUAN PA4JIMMY RABANAL y ROBERTO FARRO - 13/09/24.

Carabayllo: Conductor de transporte público salva de morir tras ataque de extorsionadores.

Chiclayo: Cinco mil pacientes a la espera de una resonancia en EsSalud Lambayeque.

Tumbes: Pobladores denuncian obras inconclusas a cargo del Ministerio de Vivienda.

Perú ganó el 'Mundial de Desayunos' tras vencer en la gran final a Venezuela.

Víctor Zanabria es suspendido: Óscar Arriola debería asumir como comandante Gral. de la PNP.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Semana Turística de Talara

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

DePeru.com

