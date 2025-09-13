LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 13/09/25
Hoy en "Los Exitosos de Exitosa"
Lilia Doris Odias: "No vamos a permitir que el sistema siga perpetuándose".
Guido Pennano: "Afiliados buscan mejores condiciones en los fondos mutuos".
Wildar Lozano: "Es indignante lo que se plantea para los trabajadores independientes",.
Magistrado del TC se pronunció sobre audios atribuidos a Santiváñez.
San Borja: Tres obreros pierden la vida tras derrumbe en obra de construcción.
Jorge Valdéz: "Para EE.UU. los trenes no son viables por su antigüedad".
Arequipa: Padre e hijo integraban una banda de robacasas.
ALIANZA LIMA - GARCILASO EN VIVO RIMENSES SE MANTIENEN EN LA PUNTA DEL CLAUSURA.
LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 13/09/25.
EXITOSA DEPORTES con ÓSCAR PAZ, JUAN PA4JIMMY RABANAL y ROBERTO FARRO - 13/09/24.
Carabayllo: Conductor de transporte público salva de morir tras ataque de extorsionadores.
Chiclayo: Cinco mil pacientes a la espera de una resonancia en EsSalud Lambayeque.
Tumbes: Pobladores denuncian obras inconclusas a cargo del Ministerio de Vivienda.
Perú ganó el 'Mundial de Desayunos' tras vencer en la gran final a Venezuela.
Víctor Zanabria es suspendido: Óscar Arriola debería asumir como comandante Gral. de la PNP.
Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.
