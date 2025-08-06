GRABADO el 06-08-2025

Coronel acusado de abuso sexual podría salir en libertad: este miércoles vence detención preliminar

Una grave denuncia por presunto dopamiento y abuso sexual ha puesto en el centro del escándalo al coronel Jaime Artica, exjefe de la SUAT. Las cámaras de seguridad del restaurante Mi Barrunto, ubicado en La Victoria, registraron imágenes que ahora son clave en la investigación. En ellas se observa cómo el oficial y una joven médico ingresan juntos al local el pasado 4 de agosto, y luego se retiran, sin que se advierta una actitud violenta. No obstante, la versión de la víctima sostiene que fue dopada y agredida tras consumir una de las bebidas.



El dueño del local, Luis Sánchez, aseguró que ambos se retiraron sin incidentes visibles, y remarcó que ya entregó todo el material audiovisual a las autoridades. Sin embargo, aclaró que él no estuvo presente ese día. Las imágenes, aunque no muestran violencia explícita, han sido incluidas en la carpeta fiscal para esclarecer lo ocurrido, mientras se espera el resultado de los exámenes médicos y toxicológicos practicados a la denunciante.



Desde el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), la abogada Cinthia Silva advirtió que la víctima podría ser objeto de ensañamiento social, especialmente en un contexto en el que, según la ENARES, el 70 de los hombres en Perú justifica la violencia contra la mujer. Silva también alertó sobre el riesgo de una posible contaminación de la investigación, dada la posición del imputado dentro de la Policía Nacional.



PODRÍA SALIR EN LIBERTAD



El caso ha generado pronunciamientos desde el Ejecutivo. El Ministerio de la Mujer exhortó a la Fiscalía a solicitar prisión preventiva, medida que deberá definirse antes del 6 de agosto, fecha en la que vence la detención preliminar del coronel Artica. Mientras tanto, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, evitó referirse directamente al caso y se limitó a hablar de problemas de salud mental dentro de la institución. En paralelo, se reveló que Artica tiene un historial de nueve carpetas fiscales, incluyendo una por agresión contra mujeres.

Desde 24 Horas

Además hoy día 07 de Agosto

