Un preocupante acto de intimidación sacude a Santa Anita. La teniente alcaldesa, Ruth Cuno, recibió un sobre que contenía tres balas y un mensaje amenazante en el que le advertían que podría correr la misma suerte que su antecesor, Jhon Valverde, asesinado en el año 2023. El hecho ocurrió la noche del jueves, cuando vecinos alertaron sobre el hallazgo en la puerta de su domicilio.



Jhon Valverde, quien anteriormente ocupó el cargo de teniente alcalde, perdió la vida tras recibir nueve disparos en Salamanca mientras conducía su vehículo. Tras su muerte, Cuno ocupó su lugar y ahora ella enfrenta amenazas similares en medio de un clima de incertidumbre y miedo. “Tengo miedo, pero debo ser fuerte. No voy a dejar que me derrumben”, declaró visiblemente afectada.



Cuno reveló que esta no es la primera vez que su vida está en riesgo. “El domingo pasado, un auto me cerró el paso. Me dijeron que deje de hacer la vacancia y que me estaban siguiendo”, aseguró. En respuesta a estas amenazas, hizo un llamado urgente a las autoridades para redoblar la seguridad, enfatizando que los vecinos también son vulnerables a la violencia de los extorsionadores.



¿QUÉ DIJO EL ALCALDE



El alcalde Olimpio Alegría negó cualquier vínculo con las intimidaciones y solicitó una investigación exhaustiva por parte de la policía. “No creo que esto provenga de ningún militante o simpatizante de nuestro partido. Esto parece ser parte de un modus operandi que preocupa profundamente”, afirmó. La Municipalidad de Santa Anita también emitió un comunicado rechazando los actos de violencia.





Ingresa a http://ptv.pe/427801 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 16/11/2024



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

Chanchamayo: mujeres se agarran a golpes por cobro de peaje improvisado

Teniente alcaldesa de Santa Anita tras recibir amenaza de muerte: “Tengo miedo”

Jesús María: capturan a ladrón de celular tras intensa persecución

Cierre de Cumbre APEC: visitantes aprenden a preparar pisco sour y ceviche en “Zona Perú”

Tumbes: jaladoras se agarran a golpes por un cliente en pleno mercado

Piura: ladrón trepa peluquería y roba objetos de valor

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Comas: extorsionadores dejan artefacto explosivo en centro comercial “Mega 80”

Comas: asesinan a mototaxista por aparente cobro de cupos

San Martín de Porres: motociclista muere tras ser arrastrado por camión cisterna

Dina Boluarte: “Hemos reforzado nuestra imagen de país abierto al comercio y la inversión”

Huancayo: ladrón roba celular y se pone a llorar al ser detenido

Estados Unidos dona 100 trenes a MML para transporte Chosica-Lima

Trujillo: delincuentes asaltan a comensales en restaurante

Cercado de Lima: buscan a repartidor que golpeó y dejó inconsciente a conserje de condominio

Además hoy día 17 de Noviembre en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.