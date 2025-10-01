GRABADO el 01-10-2025

Rebeca Escribens celebra una década en América Espectáculos América Espectáculos (HOY)

Mamá de Edison Flores rompe en llanto tras la separación de su hijo (HOY)

¡TE QUEREMOS, REBE!
Rebeca Escribens celebra 10 años en América Espectáculos y nosotros estamos más que felices de contar con ella para alegrarnos cada mañana. Por eso, recopilamos todas sus ocurrencias y momentos divertidos.

Capítulos:
00:00 Rebeca celebra una década en AE
02:15 Tenemos una sorpresa para Rebe

Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.

Conducido por Rebeca Escribens

