GRABADO el 01-10-2025

CUARTO PODER Giro en la hipótesis sobre el deceso de José Miguel Castro shorts

El deceso de José Miguel Castro, exgerente de Susana Villarán, presenta fuertes indicios de homicidio según peritos, contradiciendo la versión inicial.



AméricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición EdiciónCentral EdiciónMediodía CuartoPoder DomingoAl Día FedericoSalazar VerónicaLinares SolCarreño



