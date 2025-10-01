Enjambre de abejas alarma a vecinos de San Luis Primera Edición Noticias Perú
Vecinos de la urbanización Túpac Amaru, en San Luis, viven en constante preocupación por un enjambre de abejas alojado en un poste de luz desde hace casi tres años. El enjambre se desplaza cerca de un parque con colegios y la comunidad sigue esperando una solución definitiva.
