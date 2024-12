Una reciente auditoría realizada por la Contraloría General de la República ha revelado presuntas irregularidades en la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se ha reportado la desaparición de 17 caballos y 28 perros de las dependencias de la institución.



Según el último inventario realizado en noviembre, se evidenció que 6 caballos y un poni que no pertenecen a la institución estaban en las instalaciones de la Unidad Histórica de Policía Montada. Estos animales eran alimentados y cuidados con recursos públicos, lo que agrava aún más las presuntas irregularidades.



La Contraloría solicitó explicaciones al comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, el 5 de diciembre, otorgándole un plazo de cinco días para responder, pero aún se desconoce si esta solicitud fue atendida.



PERROS DESAPARECIDOS



En cuanto a los perros de la Unidad de la Policía Canina, el informe más reciente del Departamento de Servicios Veterinarios de la PNP indicaba que había 63 animales bajo su custodia, pero el inventario de la Contraloría solo encontró 35.



Además, se hallaron 15 perros que no pertenecían a esta dependencia. La pregunta que queda es: ¿dónde están los 28 perros desaparecidos y por qué había animales ajenos en las instalaciones de la Policía



Este programa se comunicó con el área responsables de la Policía Nacional del Perú, pero hasta el cierre de este informe no se obtuvo respuesta respecto a la desaparición de los animales.

