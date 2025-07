GRABADO el 01-07-2025

SUERTE DE LAGARTO Vizcarra esquivó la cárcel, ganó aplausos mientras sus críticos arden de rabia

Martín Vizcarra no podría tener más suerte.

Martín Vizcarra no podría tener más suerte. El expresidente que tiene tantos adeptos como críticos, no pisará la cárcel, por ahora.



El pedido de prisión preventiva fue desestimado. La razón: falta de pruebas suficientes para demostrar peligro de fuga. La decisión molestó profundamente a sus críticos más acérrimos, quienes sorpresivamente mostraron su apoyo al equipo especial Lava Jato.



Aunque Vizcarra está inhabilitado tres veces por el Congreso para ejercer función pública y no podrá postular a las elecciones de 2026, su nueva estrategia parece apuntar a conseguir la mayor cantidad de curules en el próximo Senado.



Así, podría beneficiarse políticamente. Tal como lo hizo cierto partido naranja.



Martín Vizcarra es quizá el único político cuya aprobación pública se sostiene en su manejo de imagen y redes sociales. Gracias a ello y pese a sus investigaciones, el expresidente se muestra como el político más popular que tiene el país por estos días.





Desde El Búho pe

