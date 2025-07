GRABADO el 02-07-2025

Hermana de Patricia Benavides recibe una resolución que la habilitaría para volver al Poder Judicial

La Corte Superior de Lima, en un movimiento digno de guion de telenovela judicial, decidió respaldar a la JNJ y ordenó el retorno triunfal de Enma Benavides (sí, la hermana de Patricia) al Poder Judicial. La jueza Miluska Cano, con firma veloz y sin perder tiempo, la designó presidenta de la Décima Sala Penal de Apelaciones, como si se tratara de un trámite express.



Todo esto, bajo el argumento de que no hay nada que lo impida, ignorando convenientemente que la secretaria general de la JNJ renunció precisamente por no ser invitada a la sesión donde se cocinó este plato fuerte. Carlos Rivera de IDL calificó la resolución de apresurada y extraña, sobre todo porque aparece justo cuando el caso Benavides sigue más caliente que un debate congresal. Eso sí, aclaró que este papelito administrativo no tiene poder para cuestionar la suspensión de Emma, quien sigue en su lucha legal contra la Corte Suprema.



¿Moraleja? En el Poder Judicial, parece que a veces la sangre pesa más que los códigos.



Desde El Búho pe

Además hoy día 03 de Julio en el calendario del Perú.

