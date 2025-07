GRABADO el 02-07-2025

¡NO SE CALLÓ! Zoraida Ávalos confronta a Muñante por caso Odebrecht: no pudo ocultar su molestia

NO SE DEJÓ La fiscal Zoraida Ávalos confrontó al congresista Alejandro Muñante durante su participación en la comisión encargada de investigar el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Ministerio Público.



Pese a la insistencia del parlamentario para que reconociera que dicho acuerdo fue perjudicial para el Estado, Ávalos presentó documentos que respaldaban su actuación como fiscal de la Nación, asegurando que se limitó a cumplir lo que establece la ley y que su labor no estuvo sesgada.



Además, dejó constancia en actas de que uno de los asesores de dicha comisión investigadora ha presentado varias denuncias en su contra, lo que generó visible incomodidad durante la sesión.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

odebrecht acuerdoodebrecht noticiashoyperu zoraidaavalos ministériopúblico

Desde El Búho pe

¡NO SE CALLÓ! Zoraida Ávalos confronta a Muñante por caso Odebrecht: no pudo ocultar su molestia.

CONMOVEDOR MOMENTO Exalumno de 108 años emociona a estudiantes al participar en desfile escolar.

La Libertad: César Acuña lamenta detención de estudiante de la UCV por extorsión a docente.

Arequipa: Presidenta Dina Boluarte dejó plantados a pobladores en medio de protestas.

LA SOMBRA APRISTA DE "VANE" Advierten falta de imparcialidad si Benavides vuelve a la Fiscalía.

¡NO LO SOPORTÓ! Dina no tolera noticias sobre su masivo rechazo en Arequipa: exige rectificación.

PASÓ EN EL PERÚ: Acuña lamenta detención de estudiante en UCV y rechazan a Dina Boluarte.

Echan a Dina de Arequipa Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¿BUTTERS ENGAÑÓ A TODOS? Domingo Pérez responde a ataques constantes de Phillip Butters y Willax.

Ayacucho: Dos estudiantes ayacuchanas representarán al Perú en feria científica mundial en Paraguay.

SUERTE DE LAGARTO Vizcarra esquivó la cárcel, ganó aplausos mientras sus críticos arden de rabia.

Cusco: Policía interviene centro de producción ilegal de bebidas, hay un detenido.

¡HUYÓ ENTRE PIEDRAS Y HUEVOS! Dina Boluarte recibe masivo rechazo en Arequipa y cancela visita.

ADVIERTEN RADICALIZACIÓN Bloqueos en regiones: Mineros informales exigen Reinfo sin restricciones.

Dina Boluarte entregará títulos donde vive una viuda del 9 de enero que aún exige justicia.

Además hoy día 03 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.