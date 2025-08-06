GRABADO el 06-08-2025

Donald Trump respalda a Sydney Sweeney tras polémico anuncio 'racist' LR

Donald Trump ha encendido nuevamente el debate público tras elogiar el anuncio de American Eagle protagonizado por la actriz Sydney Sweeney. La campaña fue criticada por supuestos mensajes racistas, y la controversia creció cuando se reveló que Sweeney está registrada como votante republicana. Asimismo, el mandatario no tardó en reaccionar, llamándola fantástica y asegurando que los jeans vuelan de las estanterías.



