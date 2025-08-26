GRABADO el 26-08-2025

As3sin4n a estudiante de ingeniería por intentar resistirse al robo de su celular EnVivoLR

Kevin Rojas Lovera, es un estudiante de Ingeniería Industrial, fue as3sin4do de un solo balazo en el pecho tras intentar resistirse al robo de su celular. La tragedia ocurrió cuando dos delincuentes, a bordo de una motocicleta, lo interceptaron a pocos metros de su vivienda. Su familia pide justicia.



Crimen

Justicia

SJL

As3sin4n a estudiante de ingeniería por intentar resistirse al robo de su celular

