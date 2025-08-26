GRABADO el 26-08-2025

As3sin4n a estudiante de ingeniería por intentar resistirse al robo de su celular EnVivoLR

Kevin Rojas Lovera, es un estudiante de Ingeniería Industrial, fue as3sin4do de un solo balazo en el pecho tras intentar resistirse al robo de su celular. La tragedia ocurrió cuando dos delincuentes, a bordo de una motocicleta, lo interceptaron a pocos metros de su vivienda. Su familia pide justicia.

Crimen
Justicia
SJL

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

