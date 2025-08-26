¿CORTAN LAZOS? Kenji Fujimori no respaldará a Fuerza Popular de Keiko HLR
El excongresista aclaró que no participará en actividades proselitistas de ningún grupo político ni de su hermana Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Además, aseguró que lo mejor que le pasó ha sido alejarse de la política.
keikofujimori kenji fuerzapopular
kenji fujimori
kenji fujimori hoy
keiko fujimori
keiko fujimori hoy
fuerza popular
