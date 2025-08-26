GRABADO el 26-08-2025

HARVEY COLCHADO EN VIVO y la JNJ procesa a GINO RÍOS Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA

Hoy en DelHechoAlDicho con Jaime Chincha: ¿Un ministro con 12 investigaciones fiscales? Juan José Santiváñez es el nuevo titular del Ministerio de Justicia en medio de cuestionamientos. Además, entrevistamos al coronel en retiro y exjefe de la Diviac, Harvey Colchado.

JuanJoséSantiváñez HarveyColchado DinaBoluarte MinistroDeJusticia PolíticaPeruana NoticiasPerú CrisisPolítica GobiernoPerú LaRepública Actualidad

