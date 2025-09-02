MARINA de EEUU ataca y hunde barco del CARTEL DE LOS SOLES que partió de VENEZUELA Gestión
El presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, confirmó este miércoles que la flota naval desplegada en el Caribe interceptó, atacó y hundió una embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela. Se trata de una de las operaciones más agresivas en la región, en el marco de la ofensiva de Washington contra las organizaciones criminales transnacionales.
El secretario de Estado, MarcoRubio, detalló en su cuenta de X que el ataque fue dirigido contra una organización narcoterrorista designada por las autoridades estadounidenses. Según Rubio, la embarcación hundida representaba una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y el operativo fue ejecutado como parte de la estrategia de combate al narcotráfico internacional.
El anuncio de este ataque naval de EEUU llega tras días de máxima tensión entre Washington y Caracas. En respuesta, el presidente venezolano, NicolásMaduro, decretó un estado de máxima preparación y movilizó a sus fuerzas armadas, denunciando que Estados Unidos prepara acciones militares para desestabilizar a su país. Esta nueva escalada eleva el riesgo de un enfrentamiento directo en la región.
EEUU, DonaldTrump, Trump, Venezuela, NicolásMaduro, MarcoRubio, Caribe, FlotaNaval, AtaqueNaval, Narcotráfico, Narcoterrorismo, Washington, Caracas, MáximaPreparación, FuerzasArmadas, NoticiasHoy, NoticiasInternacionales
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
¿Qué implica el fin del TPS de 250 mil venezolanos en EEUU? ¿Serán deportados? Gestión.
Así es el antes y después de Gaza tras la guerra entre Israel y Hamás Gestión.
Filtra conversación de PUTIN y XI JINPING sobre INMORTALIDAD y el transplante de órganos Gestión.
EXPERTO EN IA ANALIZA EL ATAQUE A LA 'NARCOLANCHA', ¿ES REAL O FALSO? RadarClips.
Noticias de 3 de setiembre: EEUU ADVIERTE A MADURO Y AL 'TREN DE ARAGUA' Noticiero.
Narcolancha: ¿ataque real o montaje con IA?.
TRUMP ADVIERTE A VENEZUELA: "NO MÁS DROGAS NI CRIMINALES" RADAR24.
REACCIONES tras reunión PUTIN-XI JINPING-KIM JONG UN: TRUMP y UE temen CONSPIRACIÓN Gestión.
Gobierno de MADURO acusa que ATAQUE DE EEUU en el CARIBE a NARCOLANCHA es "FALSO" Gestión.
Noticias del 3 de setiembre: VENEZUELA NIEGA ATAQUE A NARCOLANCHA DE EE.UU. Noticiero.
Las ARMAS y el PODER MILITAR de CHINA que exhibió XI JINPING junto a PUTIN y KIM JONG UN Gestión.
¿Qué busca XI JINPING y CHINA tras autoproclamarse como el líder mundial alternativo? Gestión.
EN VIVO CHINA REALIZA IMPRESIONANTE DESFILE MILITAR POR EL DÍA DE LA VICTORIA Gestión.
MARINA de EEUU ataca y hunde barco del CARTEL DE LOS SOLES que partió de VENEZUELA Gestión.
ALISTAMIENTOS DE MILICIA FRACASAN TRAS LLAMADO DE MADURO, SEGÚN ANALISTA.
Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.