El año se termina, pero los peruanos recordarán las icónicas frases que dejaron en este 2024 las diversas autoridades que acompañan a Dina Boluarte en el Gobierno. Desde la misma presidenta hasta el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



PALABRAS QUE TODOS LOS PERUANOS RECORDARAN



El primero en la lista es el ministro de Agricultura, Ángel Manero, quien aseguró que en el Perú se registran cifras elevadas de pobreza, los ciudadanos no tienen ningún tipo de problema para alimentarse.



Asimismo, Dina Boluarte también fue objeto de la crítica ciudadana al manifestar que las amas de casa se las ingenian para preparar los alimentos con poco dinero. “A veces hasta con S/10, hacemos: sopa, segundo y postrecito, no las inventamos, así somos las mujeres”.



José Arista también estuvo en el ojo de la tormenta luego de criticar la labor que venía realizando una periodista. “Por que es tan odiosa (reportera) y hablando mentiras”.



Finalmente, el titular del Minedu, Morgan Quero fue consultado sobre las muertes en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y dejó una respuesta para la historia. “Los Derechos Humanos son para las personas y no para las ratas”.





