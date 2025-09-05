Pentágono dice que aviones de Venezuela sobrevolaron buque de EE. UU. en movimiento provocador
El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales, en un "movimiento altamente provocador", y advirtió a Caracas contra una mayor escalada.
