Gonzalo Bueno vence a Nuno Borges y da el primer punto a Perú en la Copa Davis
Con garra y corazón, Gonzalo Bueno conquistó un triunfo clave ante Nuno Borges, primera raqueta de Portugal, para poner en ventaja a Perú en la Copa Davis. ¡Vamos por más! Revive el punto del espectacular triunfo peruano. CopaDavisxTVPerú
Sigue EN DIRECTO la transmisión de la Copa Davis 2025:
Perú vs. Portugal, Grupo Mundial I, desde el Club Lawn Tennis de la Exposición.
Encuentros programados:
- Viernes 12 de setiembre, 4:00 p. m. (antesala 3:30 p. m.)
- Sábado 13 de setiembre, 2:00 p. m. (antesala 1:30 p. m.)
Panel: Carola Román, Samuel Falvy y Erika Vásquez.
Comentarios: Laura Arraya y Jorge Salinas.
El equipo peruano, capitaneado por Lucho Horna, está conformado por:
- Ignacio Buse (primera raqueta, campeón Challenger de Heilbronn y Sevilla 2025)
- Juan Pablo Varillas
- Gonzalo Bueno
- Alexander Merino
No te pierdas este histórico regreso de la Copa Davis a la señal pública.
CopaDavisxTVPerú CopaDavis TVPerúNoticias PerúVsPortugal Tenis endirecto
Desde TVPerú Noticias
Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
