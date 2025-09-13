Gobierno destina 44 millones de soles al GORE Moquegua para garantizar obras en la región
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció que el Ejecutivo transferirá más de 44 millones de soles al Gobierno Regional de Moquegua, que serán destinados a la ejecución de diferentes proyectos y medidas inmediatas en beneficio de la población.
