GRABADO el 11-08-2025

Falleció precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ROTATIVARPP ENTREVISTA

La esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, confirmó este lunes el fallecimiento del senador y aspirante presidencial colombiano. El periodista Felipe García, de Blu Radio Colombia, amplía los detalles de esta noticia que conmociona al país.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 11/08/2025 ADNRPP.

Gobernador regional de Arequipa cuestiona decisiones del Pdte. de la APN ADNRPP ENTREVISTA.

FUNDACIÓN DE MBAPPÉ LLEGÓ A PERÚ PARA HACER AYUDA SOCIAL ¿QUÉ DONARON? PUROSFACTOS.

Estudio REVELA por qué algunas personas MAYORES mantienen una EXCELENTE MEMORIA ROTATIVARPP.

ASÍ fue LOCALIZADA la CENSISTA DESAPARECIDA por CUATRO días en TRUJILLO ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 11/08/2025 ROTATIVARPP.

Impacto de las brechas educativas y el abandono escolar en el aprendizaje SHORTRPP.

Hallan a CENSISTA tras CUATRO DÍAS de intensa búsqueda ROTATIVARPP DESPACHO.

¿Qué medidas pueden reducir el abandono escolar en zonas rurales? ROTATIVARPP SEGMENTO.

Falleció precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 11/08/2025 FCCRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 11/08/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO ENCENDIDOS 11/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

La Libertad: apareció en Trujillo la censista que figuraba como desaparecida RPPESPECIALES.

Joven de Huancayo ganó el primer lugar en la carrera New Athletic 10K RPPDESPACHO.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.