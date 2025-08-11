GRABADO el 11-08-2025

Falleció precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ROTATIVARPP ENTREVISTA

La esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, confirmó este lunes el fallecimiento del senador y aspirante presidencial colombiano. El periodista Felipe García, de Blu Radio Colombia, amplía los detalles de esta noticia que conmociona al país.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 11/08/2025 ADNRPP.

Gobernador regional de Arequipa cuestiona decisiones del Pdte. de la APN ADNRPP ENTREVISTA.

FUNDACIÓN DE MBAPPÉ LLEGÓ A PERÚ PARA HACER AYUDA SOCIAL ¿QUÉ DONARON? PUROSFACTOS.

Estudio REVELA por qué algunas personas MAYORES mantienen una EXCELENTE MEMORIA ROTATIVARPP.

ASÍ fue LOCALIZADA la CENSISTA DESAPARECIDA por CUATRO días en TRUJILLO ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 11/08/2025 ROTATIVARPP.

Impacto de las brechas educativas y el abandono escolar en el aprendizaje SHORTRPP.

Hallan a CENSISTA tras CUATRO DÍAS de intensa búsqueda ROTATIVARPP DESPACHO.

¿Qué medidas pueden reducir el abandono escolar en zonas rurales? ROTATIVARPP SEGMENTO.

Falleció precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 11/08/2025 FCCRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 11/08/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO ENCENDIDOS 11/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

La Libertad: apareció en Trujillo la censista que figuraba como desaparecida RPPESPECIALES.

Joven de Huancayo ganó el primer lugar en la carrera New Athletic 10K RPPDESPACHO.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 11/08/2025 ADNRPP

video

Gobernador regional de Arequipa cuestiona decisiones del Pdte. de la APN ADNRPP ENTREVISTA

video

FUNDACIÓN DE MBAPPÉ LLEGÓ A PERÚ PARA HACER AYUDA SOCIAL ¿QUÉ DONARON? PUROSFACTOS

video

Estudio REVELA por qué algunas personas MAYORES mantienen una EXCELENTE MEMORIA ROTATIVARPP

video

ASÍ fue LOCALIZADA la CENSISTA DESAPARECIDA por CUATRO días en TRUJILLO ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 11/08/2025 ROTATIVARPP

video

Impacto de las brechas educativas y el abandono escolar en el aprendizaje SHORTRPP

video

Hallan a CENSISTA tras CUATRO DÍAS de intensa búsqueda ROTATIVARPP DESPACHO

video

¿Qué medidas pueden reducir el abandono escolar en zonas rurales? ROTATIVARPP SEGMENTO

video

Falleció precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 11/08/2025 FCCRPP

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 11/08/2025 ROTATIVARPP

video

ENVIVO ENCENDIDOS 11/08/2025 ENCENDIDOSRPP

video

La Libertad: apareció en Trujillo la censista que figuraba como desaparecida RPPESPECIALES

video

Joven de Huancayo ganó el primer lugar en la carrera New Athletic 10K RPPDESPACHO

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 11 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo