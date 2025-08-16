GRABADO el 17-08-2025

¿Barbadillo se convirtió en el "penal de los expresidentes"? ROTATIVARPP ENTREVISTA

Cuatro expresidentes se encuentran actualmente recluidos en el penal de Barbadillo. Se trata de Pedro Castillo, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Martín Vizcarra.El abogado penalista Andy Carrión señaló que la situación de tener esa cantidad de exmandatarios en prisión preventiva o cumpliendo condenas preliminares afecta gravemente la imagen internacional de Perú. Este panorama podría tener repercusiones económicas, financieras y políticas, erosionando la credibilidad del país en el exterior.



ROTATIVARPP



¿Barbadillo se convirtió en el "penal de los expresidentes"? ROTATIVARPP ENTREVISTA

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 17/08/2025 ADNRPP.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 17/08/2025 DOMINGOFIESTARPP.

¿Barbadillo se convirtió en el "penal de los expresidentes"? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 17/08/2025 ROTATIVARPP.

¡Alerta en Perú! Llega la DANA Oriana y esto debes saber ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO ESPACIO VITAL VITALRPP 16/08/2025.

¿Por qué Bolivia enfrenta una crisis a poco de elegir a su próximo presidente?ENFOQUERPPENTREVISTA.

Congresista Azurín denuncia que la PNP utiliza chalecos antibalas deteriorados ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 16/08/2025 SENCILLOYALBOLSILLO.

¿Ataque en Trujillo refleja falta de liderazgo para combatir inseguridad? ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DIALOGOFERPP 16/08/2025.

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 16/08/2025.

Bolivia se prepara para sus elecciones generales en medio de incertidumbre ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 16/08/2025 ADNRPP.

¿Cómo va la economía peruana este 2025? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.