GRABADO el 16-08-2025

Congresista Azurín denuncia que la PNP utiliza chalecos antibalas deteriorados ADNRPP ENTREVISTA

El congresista Alfredo Azurín, presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, denuncia que algunos agentes policiales estarían utilizando chalecos antibalas que podrían tener hasta 20 años de antigüedad. Ante ello, solicitó que el Ministro del Interior asista al Congreso para responder preguntas sobre esta situación, y está considerando pedir la citación del general Víctor Zanabria, comandante general de la PNP, a la Comisión de Defensa.



ADNRPP



Congresista Azurín denuncia que la PNP utiliza chalecos antibalas deteriorados



