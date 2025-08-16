GRABADO el 17-08-2025

Elecciones en Bolivia: ciudadanos bolivianos votan desde Perú ADNRPP DESPACHO

Desde San Isidro, ciudadanos bolivianos en Perú acuden a su embajada para participar en las elecciones generales de su país. La jornada electoral ya inició y decenas de personas se acercan para ejercer su derecho al voto desde el extranjero.



ADNRPP



Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

