GRABADO el 02-10-2025

Eduardo Salhuana confirma que César Acuña será el candidato presidencial de APP

El aún gobernador regional de La Libertad, César Acuña, estaría próximo a presentar su renuncia con miras a lanzar su candidatura presidencial en 2026. La decisión, confirmada por el congresista apepista Eduardo Salhuana, genera polémica en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que golpea al norte del país.



Él va a ser el candidato presidencial de APP, es el líder nacional y fundador del partido, es su candidato natural, señaló Salhuana en entrevista con un medio local.



La posible renuncia de Acuña ha sido duramente cuestionada por opositores y ciudadanos liberteños, quienes le reprochan incumplir su promesa de culminar su mandato y desatender los graves problemas de la región. Una vez más este señor se burla de la población trujillana, señaló un dirigente vecinal.



Acuña también es cuestionado por sus constantes viajes al extranjero. Según registros oficiales, ha pasado más de 100 días fuera de la región desde que asumió el cargo, lo que ha generado malestar en la población.



TERCERA VEZ QUE POSTULA



De confirmarse, esta sería la tercera vez que César Acuña postule al sillón presidencial. En 2016 fue excluido por entregar dádivas a electores, y en 2021 quedó en séptimo lugar con apenas el 6 de los votos.

Desde 24 Horas

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

