GRABADO el 23-10-2025

Tiktoker Lemon Pay es acusado de humillar a adultos mayores lanzándoles dinero al piso

El video, etiquetado como experimento social, muestra al creador acercándose a personas mayores algunas en condición de indigencia y arrojando billetes al suelo mientras éstos intentan recogerlos en medio de aparente incomodidad. La escena fue criticada masivamente como ofensiva y carente de empatía, y los usuarios exigen sanciones por el uso de la vulnerabilidad de las personas mayores como contenido viral.



Entérate de más en: caretas.pe

Canal de difusión WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029ValGpZ08PgsQxHd5zg3W

Canal de difusión Facebook:https://m.me/j/AbbiFk4WWmP54M/

actualidad esnoticia política noticia LemonPay Tiktoker

Desde Revista CARETAS

EL TC SALVA A FUJIMORI WILFREDO PEDRAZA PERÚ 2026.

EL OTRO CANDIDATO DE AP JULIO CHÁVEZ PERÚ 2026.

Municipalidad de Surco denuncia nueva agresión desde vivienda de la congresista María Acuña.

Horror en SJL: Madre e hija pierden la vida tras resistirse a robo.

LOS ACUÑA EN TABLERO HÉCTOR ACUÑA PERÚ 2026.

Terror en Huancayo: sujeto con aparentes problemas mentales toma de rehén a obstetra.

ARBITRAJES JAQUEAN A PORKY DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SALINAS PERÚ 2026.

JERÍ EN PENALES Y COMISARÍAS VICENTE ROMERO PERÚ 2026.

Un joven de dieciocho años asaltó y apuñaló a madre e hija por robarles un teléfono celular..

Cristian Castro empezó su visita con una divertida pichanga entre sus clubes de fans..

Óscar Arriola afirmó que la libertad del suboficial Luis Magallanes es casi inminente..

El alcalde de Lima denunció un intento de extorsin contra maquinaria de la Municipalidad.

El presidente José Jerí recorrió las calles del Callao, en el marco del segundo estado de emergencia.

La Policía capturó a Erick Antonio Pascual García, alias Boby, sentenciado a dos cadenas perpetuas.

Tiktoker Lemon Pay es acusado de humillar a adultos mayores lanzándoles dinero al piso.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.