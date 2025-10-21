GRABADO el 21-10-2025

Reggiardo asume la Alcaldía de Lima

Tras la salida de Rafael López Aliaga, el nuevo alcalde juró al cargo y le agradeció durante su discurso.
Reggiardo asume el liderazgo de la Municipalidad en medio de una ola de inseguridad y con el reto de mantener la continuidad de los proyectos en marcha.
El alcalde de Lima denunció un intento de extorsin contra maquinaria de la Municipalidad.

El presidente José Jerí recorrió las calles del Callao, en el marco del segundo estado de emergencia.

La Policía capturó a Erick Antonio Pascual García, alias Boby, sentenciado a dos cadenas perpetuas.

Tiktoker Lemon Pay es acusado de humillar a adultos mayores lanzándoles dinero al piso.

El congresista criticó al premier Ernesto Álvarez: "terruqueaba a medio mundo".

Polémica en Loreto..

La seguridad es una cuestión de Estado, reafirmó el premier Ernesto Álvarez Miranda..

Las Fuerzas Armadas de EEUU realizaron un ataque contra una embarcación, dejando dos fallecidos.

Ministro de Justicia revela hallazgos en operativos penitenciarios.

Un violento crimen fue registrado por cámaras de seguridad en Huancayo.

Declaraciones del congresista Jorge Montoya contra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Reggiardo asume la Alcaldía de Lima.

Plaga de mosquitos azota viviendas en Villa el Salvador.

Lizarzaburu no recuerda firmar ley que permite deducir extorsiones del Impuesto a la Renta.

Keiko Fujimori tras fallo del TC:La justicia reconoció los excesos de más de una década..

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

