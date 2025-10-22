GRABADO el 22-10-2025

Un violento crimen fue registrado por cámaras de seguridad en Huancayo

Un hombre fue atacado con puñetes y patadas hasta perder la vida, mientras transeúntes intentaban detener la agresión. El responsable, Marco Antonio González Sáenz, de 39 años, fue capturado horas después gracias al seguimiento policial y al registro de las cámaras municipales.
Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Día del Leonismo Peruano

Día del Leonismo Peruano

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Día del Fiscalizador de la ATU

Día del Fiscalizador de la ATU

