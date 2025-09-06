GRABADO el 06-09-2025

Tráfico postal hacia EE.UU. disminuye más del 80 por aranceles de Donald Trump LR

El tráfico postal hacia EE.UU. cayó un 81 desde el 29 de agosto de 2025, tras la eliminación de la exención fiscal para paquetes de hasta 800 dólares. La medida, aplicada inicialmente a China y Hong Kong, se extendió a todos los países, provocando la suspensión de envíos por parte de 88 operadores postales que no pudieron adaptarse a las nuevas exigencias aduaneras.

La Unión Postal Universal (UPU) desarrolla una herramienta digital para calcular y cobrar los aranceles en origen, con el fin de reactivar los envíos. Con sede en Suiza y 192 países miembros, la UPU coordina las reglas del correo internacional y promueve mejoras en los servicios postales.



Tráfico postal hacia EE.UU. disminuye más del 80 por aranceles de Donald Trump LR.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

