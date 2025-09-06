GRABADO el 06-09-2025

Preocupación en Colombia: EE.UU. podría retirar certificación antidrogas LR

Colombia advierte: si Estados Unidos retira la certificación antidrogas, los grandes beneficiados serán los narcotraficantes. Así lo declaró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en una entrevista exclusiva con la agencia AFP desde el conflictivo departamento de Putumayo.

