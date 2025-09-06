GRABADO el 06-09-2025

MUNDIAL de DESAYUNOS EN VIVO IBAI: PERÚ VS CHILE VENEZUELA VS BOLIVIA EnDirectoLR

PERÚ VS CHILE EN VIVO IBAI La competencia más sabrosa ya está en marcha: Perú y Chile se enfrentan en el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos. Los usuarios decidirán con su voto cuál de los dos países ofrece la mejor propuesta gastronómica.



peru chile ibai



ibai mundial de desayunos

peru vs chile en vivo

peru vs chile ibai

mundial de desayunos ibai

pan con chicrarrón ibai

ibai peru vs chile

ibai pan con desayunos

venezuela vs bolivia

Además hoy día 07 de Setiembre

