GRABADO el 06-09-2025

MUNDIAL de DESAYUNOS EN VIVO IBAI: PERÚ VS CHILE VENEZUELA VS BOLIVIA EnDirectoLR

PERÚ VS CHILE EN VIVO IBAI La competencia más sabrosa ya está en marcha: Perú y Chile se enfrentan en el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos. Los usuarios decidirán con su voto cuál de los dos países ofrece la mejor propuesta gastronómica.

peru chile ibai

ibai mundial de desayunos
peru vs chile en vivo
peru vs chile ibai
mundial de desayunos ibai
pan con chicrarrón ibai
ibai peru vs chile
ibai pan con desayunos
venezuela vs bolivia

Desde La República - LR+

MUNDIAL de DESAYUNOS EN VIVO IBAI: PERÚ VS CHILE VENEZUELA VS BOLIVIA EnDirectoLR.

Preocupación en Colombia: EE.UU. podría retirar certificación antidrogas LR.

¡Hackers revelan cómo la PNP espía a la población! HLR.

Tráfico postal hacia EE.UU. disminuye más del 80 por aranceles de Donald Trump LR.

¡PERDIÓ EL PAN CON CHICHARRÓN! Desayuno peruano cae en ranking internacional HLR.

7 miembros del Clan del Golfo se rinden al Ejército de Colombia LR.

¡HACKEO EN LA PNP! Dirección de Inteligencia confirma caso de CIBERDELINCUENCIA HLR.

Israel destruye rascacielos en Gaza acusado de ser base de Hamas LR.

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 01 al 05 de setiembre NewsLR.

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA AL PRECANDIDATO PRESIDENCIAL YONHY LESCANO HNewsLR.

EE. UU. responde a amenaza de Diosdado Cabello contra María Corina LR.

EE.UU. rechaza provocación área de Venezuela Noticias del día 05 de setpiembre de 2025 LR.

Tony Rosado: "ataque a mi local habría sido por represalias" EnVivoLR.

EE.UU. rechaza provocación área de Venezuela Noticias del día 05 de setpiembre de 2025 LR.

PERIODISTA DE PANORAMA EN VIVO Brutalidad Política con Curwen.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

MUNDIAL de DESAYUNOS EN VIVO IBAI: PERÚ VS CHILE VENEZUELA VS BOLIVIA EnDirectoLR

video

Preocupación en Colombia: EE.UU. podría retirar certificación antidrogas LR

video

¡Hackers revelan cómo la PNP espía a la población! HLR

video

Tráfico postal hacia EE.UU. disminuye más del 80 por aranceles de Donald Trump LR

video

¡PERDIÓ EL PAN CON CHICHARRÓN! Desayuno peruano cae en ranking internacional HLR

video

7 miembros del Clan del Golfo se rinden al Ejército de Colombia LR

video

¡HACKEO EN LA PNP! Dirección de Inteligencia confirma caso de CIBERDELINCUENCIA HLR

video

Israel destruye rascacielos en Gaza acusado de ser base de Hamas LR

video

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 01 al 05 de setiembre NewsLR

video

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA AL PRECANDIDATO PRESIDENCIAL YONHY LESCANO HNewsLR

video

EE. UU. responde a amenaza de Diosdado Cabello contra María Corina LR

video

EE.UU. rechaza provocación área de Venezuela Noticias del día 05 de setpiembre de 2025 LR

video

Tony Rosado: "ataque a mi local habría sido por represalias" EnVivoLR

video

EE.UU. rechaza provocación área de Venezuela Noticias del día 05 de setpiembre de 2025 LR

video

PERIODISTA DE PANORAMA EN VIVO Brutalidad Política con Curwen

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 07 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo