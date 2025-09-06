GRABADO el 06-09-2025

Puerto Rico RESPALDA operativo militar de EE.UU. Noticias del día 06 de septiembre de 2025 LR

Trump amenaza con enviar tropas a Chicago para deportaciones masivas
Israel derriba otro edificio en Gaza y pide evacuación civil
Puerto Rico respalda operativo militar de EE. UU. en mar de Venezuela
Colombia teme perder apoyo de EE. UU. en lucha antidrogas
Venezuela pide unidad de Latinoamérica ante despliegue militar

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

