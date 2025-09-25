GRABADO el 25-09-2025

JUGADORES de ALIANZA LIMA declaran tras ser ELIMINADOS de la COPA SUDAMERICANA Líbero

AlianzaLima cayó ante la UdeChile en la Copa Sudamericana y quedó eliminado del certamen. Al final del partido esto fue lo que declaró Pablo Ceppelini.



Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

