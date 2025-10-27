GRABADO el 27-10-2025

Universitario tricampeón del fútbol peruano: jugadores llega a Lima EnVivoLR

El equipo dirigido por Jorge Fossati logró una importante remontada por 2-1 ante ADT de Tarma, con goles de Alex Valera y Matías Di Benedetto, para coronarse campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este nuevo título, los cremas suman su tercer campeonato consecutivo, consolidando una de las etapas más exitosas de su historia reciente.

Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO:
https://www.youtube.com/playlist?listPLOeiHuEWSMewJx1yKGFgdnFPeYgUcQrN

¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.

Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú

Universitario vs ADT
Jorge Fossati
Liga 1 2025
Alex Valera
Tricampeón
Cremas

Desde Líbero

Con Crédito Brilla de gas natural Quavii solo necesitas tu DNI y recibo Líbero.

Alianza Lima quiere dar el golpe y busca fichar a tricampeón con Universitario Líbero.

UNIVERSITARIO, el más campeón, ¿ES EL MÁS GRANDE DE PERÚ? Libero.

PEÑAROL PLAZA COLONIA VER EN VIVO partido por la FINAL de la COPA URUGUAY 2025.

¿CLAUDIO SPINELLI A LA 'U'? Esto es lo que se sabe hasta el momento Líbero.

RACING CLUB VS FLAMENGO: Hora y canal del partido por COPA LIBERTADORES Líbero.

Fossati sobre reacción de Valera ante Barcos: "Estuvo notable, actuó con códigos" EnVivoLR.

UNIVERSITARIO confirma el TRICAMPEONATO 2025 y va por el TETRACAMPEONATO el próximo año Líbero.

ESTOS SON LOS 5 RÉCORDS QUE OBTUVO UNIVERSITARIO TRAS SER TRICAMPEÓN Líbero.

AL NASSR AL ITTIHAD: dónde y a qué hora ver por la Copa del Rey de Campeones Líbero.

Piero Quispe reacciona al Tricampeonato de Universitario de Deportes Líbero.

Miguel Trauco reveló reacción de Alianza Lima por el Tricampeonato de Universitario Líbero.

Jugadores de UNIVERSITARIO celebraron el tricampeonato con canción de Alianza Lima Líbero.

El presidente, JOSÉ JERÍ, llamó al plantel de Universitario para felicitarlos por el TRI Líbero.

Universitario tricampeón del fútbol peruano: jugadores llega a Lima EnVivoLR.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

Con Crédito Brilla de gas natural Quavii solo necesitas tu DNI y recibo Líbero

video

Alianza Lima quiere dar el golpe y busca fichar a tricampeón con Universitario Líbero

video

UNIVERSITARIO, el más campeón, ¿ES EL MÁS GRANDE DE PERÚ? Libero

video

PEÑAROL PLAZA COLONIA VER EN VIVO partido por la FINAL de la COPA URUGUAY 2025

video

¿CLAUDIO SPINELLI A LA 'U'? Esto es lo que se sabe hasta el momento Líbero

video

RACING CLUB VS FLAMENGO: Hora y canal del partido por COPA LIBERTADORES Líbero

video

Fossati sobre reacción de Valera ante Barcos: "Estuvo notable, actuó con códigos" EnVivoLR

video

UNIVERSITARIO confirma el TRICAMPEONATO 2025 y va por el TETRACAMPEONATO el próximo año Líbero

video

ESTOS SON LOS 5 RÉCORDS QUE OBTUVO UNIVERSITARIO TRAS SER TRICAMPEÓN Líbero

video

AL NASSR AL ITTIHAD: dónde y a qué hora ver por la Copa del Rey de Campeones Líbero

video

Piero Quispe reacciona al Tricampeonato de Universitario de Deportes Líbero

video

Miguel Trauco reveló reacción de Alianza Lima por el Tricampeonato de Universitario Líbero

video

Jugadores de UNIVERSITARIO celebraron el tricampeonato con canción de Alianza Lima Líbero

video

El presidente, JOSÉ JERÍ, llamó al plantel de Universitario para felicitarlos por el TRI Líbero

video

Universitario tricampeón del fútbol peruano: jugadores llega a Lima EnVivoLR

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 29 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo