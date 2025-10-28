GRABADO el 28-10-2025

Fossati sobre reacción de Valera ante Barcos: "Estuvo notable, actuó con códigos" EnVivoLR

Jorge Fossati, técnico de Universitario, declaró tras el regreso de Tarma, donde la U ganó el Clausura, se coronó campeón 2025 de la Liga 1 y tricampeón nacional. Señaló que lo de Tarma fue "extraordinario", resaltó la solidez del equipo y se pronunció sobre el presente de Alex Valera tras el incidente en el clásico con Hernán Barcos, quien lo llamó "muerto".



